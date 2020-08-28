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Фінляндія закрила в'їзд робітникам з України до 18 вересня

Заборона не торкнеться громадян Грузії, Нової Зеландії, Руанди, Таїланду, Тунісу, Уругваю і Південної Кореї.

Фінляндія закрила в'їзд робітникам з України до 18 вересня
Урожай клублики на ферме Гляйдинген, Германия, 03 июня 2016.
Фото: EPA/UPG

Фінляндія ввела нові обмеження на в'їзд для збирачів лісових ягід з країн, які не входять до складу Євросоюзу через несприятливу епідеміологічну ситуацію.

Про це повідомляється на сайті Державної ради Фінляндії.

Зазаначається, що обмеження діятимуть з 28 серпня до 18 вересня і торкнуться також українських працівників.

При цьому, до Фінляндії можуть їхати на заробітки громадяни Південної Кореї, Грузії, Руанди, Тунісу, Уругваю і Нової Зеландії.

"Збирачам ягід потрібно надати довідку про допуск до роботи. Її перевіряють прикордонники",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд України з 28 серпня заборонив в'їзд іноземцям.

 

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