Фінляндія закрила в'їзд робітникам з України до 18 вересня

Фінляндія ввела нові обмеження на в'їзд для збирачів лісових ягід з країн, які не входять до складу Євросоюзу через несприятливу епідеміологічну ситуацію.
Про це повідомляється на сайті Державної ради Фінляндії.
Зазаначається, що обмеження діятимуть з 28 серпня до 18 вересня і торкнуться також українських працівників.
При цьому, до Фінляндії можуть їхати на заробітки громадяни Південної Кореї, Грузії, Руанди, Тунісу, Уругваю і Нової Зеландії.
"Збирачам ягід потрібно надати довідку про допуск до роботи. Її перевіряють прикордонники",- йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уряд України з 28 серпня заборонив в'їзд іноземцям.