За добу у світі зареєстрували 273 423 нові випадки захворювання на коронавірус

Станом на ранок 28 серпня у світі зареєстрували 273 423 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19. За добу захворіли 273 423 особи, померли 6058 осіб.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Подолали хворобу 17 млн людей.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія та Перу. Кількість померлих у США сягнула 184 796, хворих - 6 046 634. У Бразилії зафіксовано 3 764 493 інфікованих і 118 726 летальних випадків. В Індії інфіковано 3 384 575 осіб, кількість смертей - 61 694. У Росії 975 576 хворих і 16 804 летальні випадки.

Південну Африку на п'ятому місці замінило Перу, де кількість хворих сягнула 621 997 осіб, а кількість смертей - 28 277.

Нагадаємо, в Україні за місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла майже вдвічі.