Лукашенко заявив про готовність до діалогу, але "з вулицею за стіл переговорів не сяде"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий вести діалог, зокрема про оновлення Конституції, насамперед з трудовими і студентськими колективами. Про це він заявив на нараді в Мінську, передає державне інформагентство БЕЛТА.

"Якщо хтось хоче діалогу, будь ласка. Якраз студентські колективи - це ті колективи, з якими я готовий вести діалог. Трудові колективи (я вже про це говорив). Будь ласка, формуйте своїх представників - і будемо вести діалог", - зазначив Лукашенко.

Президент Білорусі зазначив, що "всі хочуть нового політичного устрою".

"Та заради бога, давайте візьмемося за Конституцію, вносьте пропозиції, сформуємо нову Конституцію - це головний закон у будь-якій країні. І "танцювати" треба від Конституції", - додав він.

Лукашенко наголосив, що готовий спілкуватися з представниками "всіх трудових колективів, які сьогодні працюють, незважаючи ні на що".

"І селяни мають право на своє слово, і робітники хочуть своє слово сказати, і фахівці цих підприємств, і вчителі, і лікарі. А не молодики, які ходять по вулицях і кричать, що вони хочуть діалогу. Ніякого діалогу вони не хочуть. І з вулицею ніхто з влади за стіл переговорів не сяде", - сказав президент Білорусі.

Лукашенко пригрозив студентам, які беруть участь в акціях протесту, призовом в армію.

"Ви повинні розуміти, що ми дали хлопцям відстрочку від армії під час навчання в університеті. Ну, вони не хочуть вчитися, тоді Батьківщину потрібно захищати. Наша Батьківщина в небезпеці. Мені дорікатимуть за залякування студентів відправкою до війська. Але ні! Повторюю: хто хоче вчитися, той буде вчитися, буде мати цю відстрочку. До тих, хто вийде на вулицю або не захоче вчитися, ми вживатимемо заходів згідно із законом", - додав він.

Нагадаємо, 24 серпня Лукашенко доручив "розібратися" з учителями, які не поділяють державної ідеології.

Раніше президент Білорусі назвав фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і попросив громадян пробачити "помилки правоохоронців".