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Лукашенко заявив про готовність до діалогу, але "з вулицею за стіл переговорів не сяде"

Президент пригрозив студентам, які беруть участь в акціях протесту, призовом до армії.

Лукашенко заявив про готовність до діалогу, але "з вулицею за стіл переговорів не сяде"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий вести діалог, зокрема про оновлення Конституції, насамперед з трудовими і студентськими колективами. Про це він заявив на нараді в Мінську, передає державне інформагентство БЕЛТА.

"Якщо хтось хоче діалогу, будь ласка. Якраз студентські колективи - це ті колективи, з якими я готовий вести діалог. Трудові колективи (я вже про це говорив). Будь ласка, формуйте своїх представників - і будемо вести діалог", - зазначив Лукашенко.

Президент Білорусі зазначив, що "всі хочуть нового політичного устрою".

"Та заради бога, давайте візьмемося за Конституцію, вносьте пропозиції, сформуємо нову Конституцію - це головний закон у будь-якій країні. І "танцювати" треба від Конституції", - додав він.

Лукашенко наголосив, що готовий спілкуватися з представниками "всіх трудових колективів, які сьогодні працюють, незважаючи ні на що".

"І селяни мають право на своє слово, і робітники хочуть своє слово сказати, і фахівці цих підприємств, і вчителі, і лікарі. А не молодики, які ходять по вулицях і кричать, що вони хочуть діалогу. Ніякого діалогу вони не хочуть. І з вулицею ніхто з влади за стіл переговорів не сяде", - сказав президент Білорусі.

Лукашенко пригрозив студентам, які беруть участь в акціях протесту, призовом в армію.

"Ви повинні розуміти, що ми дали хлопцям відстрочку від армії під час навчання в університеті. Ну, вони не хочуть вчитися, тоді Батьківщину потрібно захищати. Наша Батьківщина в небезпеці. Мені дорікатимуть за залякування студентів відправкою до війська. Але ні! Повторюю: хто хоче вчитися, той буде вчитися, буде мати цю відстрочку. До тих, хто вийде на вулицю або не захоче вчитися, ми вживатимемо заходів згідно із законом", - додав він.

Нагадаємо, 24 серпня Лукашенко доручив "розібратися" з учителями, які не поділяють державної ідеології.

Раніше президент Білорусі назвав фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і попросив громадян пробачити "помилки правоохоронців".

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