Пенс погодився знову стати віцепрезидентом у разі перемоги Трампа

Чинний віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс погодився знову обійняти цю посаду в разі перемоги на виборах президента Дональда Трампа.

Про це Пенс заявив на з’їзді Республіканської партії, передає Голос Америки.

"Справа не стільки в тому, чи буде Америка більш консервативною або більш ліберальною, більш республіканською або більш демократичною. Альтернативою цих виборів є те, чи залишиться Америка Америкою", - цитує Майка Пенса Інтерфакс-Україна.

Пенс під час промови наголосив, що Трамп виконав обіцянки, які давав під час передвиборчої кампанії 2016 року, хоча його політика постійно зазнавала нападок з боку демократів.

За його словами, "президент дотримав слова" і перебудував армію, створив новий рід військ - космічні війська, домігся прийняття рекордного військового бюджету, який дозволяє розвивати Збройні сили.

До заслуг президента Пенс також відніс відновлення економіки в умовах пандемії коронавірусу, зниження безробіття серед жінок, представників національних меншин і темношкірого населення, рішучі заходи з боротьби з коронавірусом.

Трамп, за словами віце-президента, здобув перемогу над ІДІЛ, забезпечив ліквідацію іранського воєначальника Касема Сулеймані, якого Пенс назвав "терористом, який більше не зможе вбивати американців".

Пенс зазначив, що хоча Трамп і підтримує мирні протести населення, однак рішуче виступає проти насильства і безладів, які повинні бути припинені і переслідуватися за законом. Президент готовий "гарантувати свободу і безпеку на вулицях для всіх американців", додав оратор.

"Сувора правда в тому (...), що ви не будете в безпеці в Америці Джо Байдена", - зазначив Пенс.

Очікується, що у четвер, 27 серпня, Трамп виступить із заявою з приводу свого рішення про участь у президентських виборах.

21 серпня колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційно погодився стати кандидатом у президенти країни від Демократичної партії. У разі його перемоги віцепрезидентом США стане Камала Гарріс.

Вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року.