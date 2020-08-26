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Гілларі Клінтон звинуватила республіканців у спробі вплинути на результати виборів

На думку екскандидатки у президенти, Байден не повинен визнавати поразку ні за яких обставин.

Гілларі Клінтон звинуватила республіканців у спробі вплинути на результати виборів
Фото: EPA/UPG

Екскандидатка в президенти США Гілларі Клінтон звинуватила республіканців у спробах "внести сум'яття" в заочне голосування, щоб отримати перевагу на виборах. Вона закликала кандидата в президенти від демократів Джо Байдена не визнавати поразки в ніч після виборів 3 листопада, передає Голос Америки.

"Джо Байден не повинен визнавати поразку ні за яких обставин. Тому що я думаю, що процес затягнеться, і я дійсно вірю, що, врешті-решт, він переможе, якщо ми не поступимося ні на дюйм і будемо настільки ж сфокусовані і непохитні, як інша сторона", -, - заявила Клінтон.

Клінтон висловила припущення, що кандидати покажуть близькі результати і звинуватила республіканців у спробі вплинути на результати.

"У нас повинно бути масштабне юридичне забезпечення. І я знаю, що штаб Байдена працює над цим", - сказала вона.

Кандидат у президенти від Демократичної партії в 2016 році, Клінтон тоді програла вибори Дональду Трампу.

19 серпня Демократична партія США затвердила кандидатом у президенти США колишнього віцепрезидента Джо Байдена. 21 серпня він офіційно погодився стати кандидатом у президенти країни.

Як показало соціологічне опитування служби SSRS, у середині серпня за демократів були готові проголосувати 50% респондентів, за Трампа і чинного віцепрезидента Майкла Пенса - 46% опитаних. При цьому на початку червня Байден випереджав чинного господаря Білого дому з результатом 55% проти 41%.

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