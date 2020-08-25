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Колишня керівниця місії МВФ в Україні очолить один з департаментів фонду

Очікується, що Джейла Пазарбашиоглу обійме нову посаду 15 вересня 2020 року.

Колишня керівниця місії МВФ в Україні очолить один з департаментів фонду
Фото: t24.com.tr

Колишня голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні, громадянка Туреччини Джейла Пазарбашиоглу стане директором Департаменту стратегії, політики та аналізу фонду. 

Таке рішення ухвалила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, йдеться в повідомленні на сайті фонду.

"Очікується, що пані Пазарбашиоглу обійме свою нову посаду 15 вересня 2020 року і змінить Мартіна Мюляйзена, про призначення якого в якості спеціального радника керуючого директора OMD було оголошено в липні", – йдеться в повідомленні на сайті МВФ.

"Я рада, що Джейла знову приєднається до Фонду і зміцнить нашу команду", - наводить пресслужба фонду слова Георгієвої.

Джейла Пазарбашиоглу в даний час є віце-президентом Групи Світового банку з питань справедливого росту, фінансів і інститутів (EFI). Цю посаду вона займає з 1 жовтня 2018 року. З серпня 2008 року по лютий 2010 року Джейла Пазарбашиоглу очолювала місію Фонду в Україні.

Нагадаємо, раніше постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про намір МВФ продовжити співпрацю з Україною в межах програми stand-by.

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