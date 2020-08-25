"Океан Ельзи" та "Бумбокс" не дозволяли використовувати свої пісні на концерті до Дня Незалежності
"Океан Ельзи" та "Бумбокс" не дозволяли використовувати свої пісні на концерті до Дня Незалежності
У Києві проходять святкування до Дня Незалежності (оновлено)
У Києві проходять святкування до Дня Незалежності (оновлено)
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
Лукашенко в бронежилеті та зі зброєю прилетів у свою резиденцію в Мінську
Лукашенко в бронежилеті та зі зброєю прилетів у свою резиденцію в Мінську
Ветерани провели Марш незалежності у Києві
Ветерани провели Марш незалежності у Києві
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
Музикант Положинський відмовився від ордена "За заслуги"
Музикант Положинський відмовився від ордена "За заслуги"
Зеленський зібрав чотирьох президентів на "лінійці честі та пам’яті"
Зеленський зібрав чотирьох президентів на "лінійці честі та пам’яті"
Зеленський попросив "не плутатись під ногами" тих, хто мав шанс розбудувати Україну
Зеленський попросив "не плутатись під ногами" тих, хто мав шанс розбудувати Україну
ГоловнаСвіт

У порту Бейрута виявили майже 80 контейнерів з небезпечними хімічними речовинами

4 серпня там вибухнули 2700 тонн аміачної селітри.

У порту Бейрута виявили майже 80 контейнерів з небезпечними хімічними речовинами
Фото: EPA/UPG

Ліванські військові фахівці та їхні французькі колеги знайшли 79 контейнерів з небезпечними хімічними речовинами в порту Бейрута, де на початку цього місяця сталися два вибухи.

Про це повідомляє агентство ANI.

"За період між 14 і 22 серпня було виявлено 25 контейнерів із соляною кислотою, а також 54 контейнери, які містили інші хімічні речовини, витік яких може бути катастрофічним", - заявила ліванська армія в понеділок, 24 серпня.

Нагадаємо, 4 серпня у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух. Грибоподібну хмару було видно за десятки кілометрів від місця трагедії.

За попередньою версією, причина вибуху - потрапляння іскри під час зварювання дверей ангара. У самому ангарі розміщувалося понад 2700 тонн нітрату амонію (аміачна селітра). 

Як пізніше з'ясувалося, речовину було конфісковано з корабля, що належав російському бізнесменові, який проживає на Кіпрі - Ігорю Гречушкіну (Хабаровськ). Судно мало йти за маршрутом з Батумі (під прапором Молдови) в Бейру (Мозамбік).

У результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців столиці Лівану залишилися без домівок. Загинуло 158 осіб, серед них дружина посла Нідерландів та українець Вільям Азар.

Шість тисяч людей отримали поранення, ще кілька десятків вважають зниклими безвісти.

Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибуху в порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також