У порту Бейрута виявили майже 80 контейнерів з небезпечними хімічними речовинами

Ліванські військові фахівці та їхні французькі колеги знайшли 79 контейнерів з небезпечними хімічними речовинами в порту Бейрута, де на початку цього місяця сталися два вибухи.

Про це повідомляє агентство ANI.

"За період між 14 і 22 серпня було виявлено 25 контейнерів із соляною кислотою, а також 54 контейнери, які містили інші хімічні речовини, витік яких може бути катастрофічним", - заявила ліванська армія в понеділок, 24 серпня.

Нагадаємо, 4 серпня у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух. Грибоподібну хмару було видно за десятки кілометрів від місця трагедії.

За попередньою версією, причина вибуху - потрапляння іскри під час зварювання дверей ангара. У самому ангарі розміщувалося понад 2700 тонн нітрату амонію (аміачна селітра).

Як пізніше з'ясувалося, речовину було конфісковано з корабля, що належав російському бізнесменові, який проживає на Кіпрі - Ігорю Гречушкіну (Хабаровськ). Судно мало йти за маршрутом з Батумі (під прапором Молдови) в Бейру (Мозамбік).

У результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців столиці Лівану залишилися без домівок. Загинуло 158 осіб, серед них дружина посла Нідерландів та українець Вільям Азар.

Шість тисяч людей отримали поранення, ще кілька десятків вважають зниклими безвісти.

Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибуху в порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.