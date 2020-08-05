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Вибух у Бейруті пов’язують із судном російського бізнесмена

Конфіскована з вантажного судна Ігоря Гречушкіна селітра протягом кількох років зберігалася в порту.

Вибух у Бейруті пов’язують із судном російського бізнесмена
Фото: EPA/UPG

Аміачна селітра, яка вибухнула 4 серпня на складі в порту ліванської столиці, ймовірно, була вивантажена там за кілька років до цього з корабля російського власника, бізнесмена Ігоря Гречушкіна.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мухаммед Фахмі повідомив місцевому телеканалу, що до вибуху, внаслідок якого загинули понад 100 людей і тисячі були поранені, ймовірно, призвела детонація понад 2700 тонн аміачної селітри.

Фахмі заявив, що вибухонебезпечне добриво зберігалося на складі порту, відколи у 2014 році воно було конфісковане з вантажного судна.

Нагадаємо, два потужні вибухи, які ввечері 4 серпня пролунали в порту Бейрута, за силою були еквівалентні землетрусу магнітудою 4,5 бали. Вибухова хвиля сягнула Кіпру, розташованого майже за 250 км на північний захід від міста.

Вибухова хвиля розкидала автомобілі, зруйнувала будівлі, розташовані на відстані декількох кілометрів від порту.

Рятувальники продовжують діставати з-під завалів тіла. Кількість загиблих може зрости.

Унаслідок вибухів постраждали, зокрема, співробітники посольства ФРН у Бейруті. Окрім того, стало відомо, що внаслідок події травмовано 48 співробітників ООН і 27 членів їхніх сімей.

Посольство України в Бейруті серйозно не постраждало. З пошкоджень - тільки кілька вибитих шибок.

Раніше в МЗС повідомляли, що станом на ранок 5 серпня інформації про постраждалих або загиблих у Бейруті українців немає.

Проте внаслідок вибуху в порту Бейрута могли постраждати два українські кораблі.

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