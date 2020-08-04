ФБР провело обшуки в офісному центрі Клівленда, пов’язаному з Коломойським

Федеральне бюро розслідувань у вівторок, 4 серпня, провело серію обшуків в офісах клівлендської компанії з нерухомості, яка володіє кількома будівлями в місті. Цю компанію пов'язують з українським олігархом Ігорем Коломойським.

Агент ФБР Вікі Андерсон розповіла, що обшук проводився в офісах групи управління Optima в бізнес-центрі One Cleveland, пише місцеве видання cleveland.com.

Optima - це конгломерат компаній у США, які мають свої інтереси у сфері нерухомості Клівленда, зокрема One Cleveland Center і 55 Public Square - 22-поверховий хмарочос.

Фото: вікіпедія Хмарочос на Public Square

Влада Клівленда доволі давно проводить масштабне розслідування з приводу Коломойського. Зазначається, що керівники Privat Group також входять у склад Optima.

Нагадаємо, що в травні 2019 року ПриватБанк подав позов проти Коломойського і Боголюбова в суд США.

Підставою для позову до американського суду є низка схем, які мають ознаки шахрайства та, як вважає ПриватБанк, були організовані Коломойським і Боголюбовим з метою заволодіння активами в США вартістю в сотні мільйонів доларів шляхом привласнення і легалізації надходжень від корпоративних кредитів, виданих ПриватБанком у період, коли він належав відповідачам.

У травні 2020-го в Огайо, де розслідуються ймовірні фінансові злочини Коломойського, скликали велике журі присяжних. Велике журі розслідує звинувачення про відмивання грошей, виведених з ПриватБанку перед націоналізацією. Нібито гроші збирали в Україні як депозити населення, а в США на них скуповували активи.

Коломойський і його бізнес-партнери зараз є великими гравцями на ринку комерційної нерухомості в Клівленді, їм належить сталеливарний комбінат Warren Steel Holdings в Огайо, а також інші активи, розташовані по всій Америці.

Коломойський стверджує, що не знав про розслідування великого журі і що всі звинувачення на його адресу були "зроблені навмисно, щоб експропріювати банк, мою приватну власність". Він заявив, що не порушував ніяких законів і з ним не зв'язувалися з Міністерства юстиції США.

Бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов, який теж був акціонером ПриватБанку, заявив, що ніколи не брав незаконно гроші в банку і що нерухомість у США була куплена за законні кошти.

За інформацією BuzzFeed, протягом останнього року агенти ФБР неодноразово приїжджали в Україну. Зокрема, в лютому вони зустрічалися з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою і детективами НАБУ.