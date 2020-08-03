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Трамп вирішив створити криголамний флот для навігації в Арктиці та Антарктиці

Адміністрація президента США прагне наростити присутність в регіоні на фоні посилення загроз з боку Росії та Китаю.

Трамп вирішив створити криголамний флот для навігації в Арктиці та Антарктиці
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп недавно попросив профільні відомства вивчити питання про створення флоту криголамів для навігації в Арктиці й Антарктиці для зміцнення впливу США в регіоні на фоні посилення викликів з боку Росії і Китаю.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Тка, Держдепартаменту, Міністерству оборони, Міністерству торгівлі і Бюджетному управлінню США було доручено з'ясувати, як можна придбати "як мінімум, три важких катера полярного класу", більш відомих як криголами. Відомства повинні доповісти президенту про результати виконаної роботи до початку серпня.

У розісланому президентом меморандумі також зазначається можливість використання невеликих криголамів для підтримки пріоритетів у сфері національної безпеки, таких, як "безпілотна авіація" і "космічні системи". Також припускається можливість більш воєнізованого присутності.

Насьогодні у США є тільки один важкий криголам, який використовується для виконання місій як в Арктиці, так і в Антарктиці. Цьому криголаму, USCG Polar Star, більше 40 років. Крім того, у Берегової охорони є середній криголам, USCG Healy. Інші криголами в США знаходяться в приватній власності.

Тим часом у Росії є кілька десятків криголамів, в тому числі кілька атомних, кілька великих і парк середніх. Китай має в своєму арсеналі кілька середніх криголамів і планує придбати нові.

Нагадаємо, раніше контррозвідка США заявила про загрози з боку іноземних держав напередодні виборів. Зазначалось, що серед цих краї слід особливо виокремити Китай, Росію та Іран.

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