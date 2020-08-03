У Білому домі заявили про нову фазу пандемії COVID-19 у США

Від коронавірусу померли майже 155 тисяч американців.

Сполучені Штати увійшли в нову фазу пандемії коронавірусу, коли інфекція стала "надзвичайно поширеною" по всій країні.

Про це в неділю, 2 серпня, заявили експерти Білого дому, передає Голос Америки.

Зазначається, що число заражень коронавірусною інфекцією зростає в низці районів країни і представники органів охорони здоров'я працюють із губернаторами над адаптацією заходів до умов кожного штату.

"Ми перебуваємо в новій фазі. Нинішня ситуація відрізняється від того, що ми мали в березні і квітні. Вірус надзвичайно поширився як у сільській місцевості, так і в містах. Я звертаюся до всіх жителів сільської місцевості: ви не маєте імунітету і не захищені від цього вірусу", - заявила координаторка робочої групи Білого дому для боротьби з коронавірусом Дебора Біркс.

Доктор Біркс заявила, що люди, які живуть у сім'ях з кількох поколінь, повинні носити маски навіть удома, щоб захистити людей похилого віку або людей з супутніми захворюваннями.

За словами експертки, те, що вона побачила під час відвідувань 14 штатів, занепокоїло її.

"Коли я їздила по країні, то бачила, що вся Америка перебуває в русі. Якщо ви вирішили поїхати у відпустку в небезпечне місце, то, повертаючись, вам потрібно захистити тих, у кого є супутні захворювання, припускаючи, що ви заражені", - сказала Біркс.

Помічник міністра охорони здоров'я і соціальних служб адмірал Бретт Жируар теж акцентував на важливості носіння масок.

"Якщо ми цього не зробимо чи не обмежимо скупчення людей в закритих просторах, вірус так і буде поширюватися", - заявив він, виступаючи на каналі NBC.

За словами Жируара, носіння масок та уникання скупчень дає такий самий результат, як і жорсткий карантин.

За даними американського Центру контролю й запобігання COVID-19, майже 155 тисяч американців померли від коронавірусу. За попередню добу, 1 серпня, у країні виявили майже 59 тисяч нових випадків хвороби.