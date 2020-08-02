У Білому домі спростували намір Трампа перенести вибори

Президент США Дональд Трамп не розглядав можливість відстрочки виборів глави держави, вони відбудуться 3 листопада, як і належить за американським законодавством.

Відповідно до американської конституції, виняткове право визначення дати виборів належить Конгресу, заявив керівник апарату співробітників Білого дому Марк Медоуз телеканалу CBS.

"Він (Дональд Трамп, - ред.) не розглядав можливість відстрочки ніяких виборів. Ми проведемо вибори 3 листопада, і президент виграє їх", - заявив Медоуз.

Як пояснив Медоуз, в адміністрації президента виступають проти проведення загального голосування поштою.

"Усе, про що йдеться, зводиться лише до одного - загальне голосування поштою. Це погана ідея для країни", - підкреслив він.

На думку представника Білого дому, такий формат проведення виборів спричинить затримку, адже влада може не впоратися з підрахунком бюлетенів.

Нагадаємо, 30 липня Трамп запропонував перенести президентські вибори. Він зазначив, що вибори поштою стануть "найбільш неточними і шахрайськими в історії". Пізніше президент США заявив, що не хоче переносити президентські вибори. Його твіт про можливість перенесення президентських виборів в країні через пандемію коронавірусу COVID-19 повинен був пояснити, що не можна проводити вибори поштою.

За даними останніх опитувань, потенційний кандидат від демократів Джозеф Байден за популярністю випереджає Дональда Трампа. Розрив між ними становить, за різними даними, від 8% до 15%.