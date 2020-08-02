США засудили перенесення парламентських виборів у Гонконзі на 2021 рік

"Цілком ймовірно, що Гонконг більше ніколи не зможе голосувати - ні за що-небудь, ні за кого-небудь".

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео засудив рішення влади Гонконгу перенести парламентські вибори на 2021 рік і закликав провести їх у вересні, як планувалося раніше. Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

"Немає вагомих причин для такої тривалої затримки. Тому цілком ймовірно, що Гонконг більше ніколи не зможе голосувати - ні за що-небудь, ні за кого-небудь", - заявив Помпео.

Держсекретар США закликав владу Гонконгу переглянути своє рішення.

"Вибори повинні бути проведені якомога ближче до 6 вересня і таким чином, щоб відображати волю і прагнення народу Гонконгу", - йдеться в заяві держсекретаря.

"Якщо цього не відбудеться, то, на жаль, Гонконг продовжить свій шлях до перетворення в ще один комуністичний місто в Китаї", - вважає Помпео.

Держсекретар США не вперше критикує Пекін через дії у Гонконзі. Раніше Помпео порівняв їх з діями нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

Нагадаємо, Гонконг переніс парламентські вибори на 2021 рік через коронавірус. Опозиція звинуватила уряд у використанні пандемії як приводу для того, щоб не дати людям проголосувати.

Епідемія призвела до тимчасового припинення вуличних протестів у регіоні, які почалися в червні минулого року.

Жителі цієї колишньої британської колонії виступили проти нового законопроєкту про екстрадицію, який передбачав можливість видачі гонконгівців владі центрального Китаю. Законопроєкт відкликали, але протестний рух не вщух. Антиурядові протести поновилися 10 травня, після того як влада заборонила проведення маршу. Учасники виступають проти скорочення свобод і вимагають проведення демократичних реформ.

З 1997 року Гонконг входить до складу КНР на правах особливого адміністративного округу.