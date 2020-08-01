Європейські авіаперевізники вважають необґрунтованими нові обмеження на перельоти

Авіакомпанії закликають до узгодженого і скоординованого підходу до нових обмежень.

Асоціації авіакомпаній і аеропортів Європи висловили глибоку стурбованість з приводу неспроможності європейських урядів застосувати узгоджені та науково обґрунтовані підходи до обмежень на поїздки за часів пандемії коронавірусу.

Про це йдеться в листі, направленому прем'єр-міністрам, міністрам транспорту, охорони здоров'я і внутрішніх справ країн Європейського Союзу, Шенгенської зони і Великобританії, повідомляє "Європейська правда".

Лист опублікувала Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA). IATA, а також європейська Міжнародна рада аеропортів (ACI EUROPE) і асоціація Авіакомпанії для Європи (A4E) підписали документ.

Як зазначено в листі, введені нові обмеження щодо окремих країн викликають чимало критики. Багато з цих обмежень не відповідають принципам, викладеним Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та Європейським центром профілактики та контролю захворювань (ECDC), заявляють організації.

Пандемія завдала нищівного економічного удару по авіаційному сектору. Однак, незважаючи на неодноразові заклики до науково обґрунтованого, узгодженого і скоординованого підходу до нових обмежень, з'явилися різні національні підходи, і деякі з них суперечать рекомендаціям експертів і ще більше підривають довіру споживачів.

"Європейський авіаційний сектор закликає країни ЄС / Шенгенської зони і Великобританію переглянути обмеження на поїздки, які були запроваджені, включаючи карантин", - йдеться в листі трьох асоціацій.

"Ми не бачимо жодних обґрунтованих наукових і пропорційних підстав таких обмежень з точки зору політики охорони здоров'я", - йдеться в листі.

Деякі європейські країни ввели карантинні заходи проти інших країн ЄС. Наприклад, Великобританія запровадила обов'язковий карантин для мандрівників з Іспанії, що викликало жорстку критику Мадрида.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ надіслало лист до Міністерства інфраструктури та Державної авіаційної служби з рекомендаціями провести з авіакомпаніями роз'яснювальну роботу з приводу продажу квитків пасажирам, яких можуть не пропустити у країну призначення через карантинні обмеження.

У відомстві заявили, що мета - унеможливити продаж квитків громадянам України до країн, що не дозволяють в'їзд українським туристам, або громадянам, які не мають підтверджувальних документів, необхідних для безперешкодного в'їзду до країни призначення.