В Україні за добу коронавірус виявили у 1172 осіб

Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

31 липня в Україні зареєстрували ще 1172 випадки коронавірусної хвороби, 556 пацієнтів одужали, 16 померли. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Загалом в Україні вірус підхопили 71 056 осіб, померли - 1709. Активних хворих - 30 039.

Найбільше нових випадків ковіду за добу виявили у Львівській (145), Івано-Франківській (123) областях і Києві (101 випадок).

Статистика у регіонах:

Вінницька область — 2766 (+30)

Волинська область — 3828 (+45)

Дніпропетровська область — 1413 (+11)

Донецька область — 889 (+8)

Житомирська область — 1896 (+46)

Закарпатська область — 5210 (+64)

Запорізька область — 800 (+10)

Івано-Франківська область — 4680 (+123)

Кіровоградська область — 704 (+1)

м. Київ — 8342 (+101)

Київська область — 3787 (+71)

Львівська область — 9671 (+145)

Луганська область — 127 (+1)

Миколаївська область — 602 (+12)

Одеська область — 3315 (+101)

Полтавська область — 446 (+6)

Рівненська область — 6111 (+87)

Сумська область — 509 (+24)

Тернопільська область — 3035 (+59)

Харківська область — 3786 (+75)

Херсонська область — 227 (0)

Хмельницька область — 1163 (+25)

Чернівецька область — 5964 (+89)

Черкаська область — 942 (+18)

Чернігівська область — 843 (+20).

Нагадаємо, 30 липня в Україні ковід-19 виявили в 1090 осіб, 29 липня - в 1197, що стало найбільшим добовим показником захворюваності з початку пандемії.



З 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Усі регіони поділили на чотири зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. До червоної зони, де забороняється навіть робота громадського транспорту, внесли Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.



Перелік регіонів за зонами оновлюватимуть кожної п'ятниці.