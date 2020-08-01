В Україні за добу коронавірус виявили у 1172 осіб

31 липня в Україні зареєстрували ще 1172 випадки коронавірусної хвороби, 556 пацієнтів одужали, 16 померли. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Загалом в Україні вірус підхопили 71 056 осіб, померли - 1709. Активних хворих - 30 039.
Найбільше нових випадків ковіду за добу виявили у Львівській (145), Івано-Франківській (123) областях і Києві (101 випадок).
Статистика у регіонах:
- Вінницька область — 2766 (+30)
- Волинська область — 3828 (+45)
- Дніпропетровська область — 1413 (+11)
- Донецька область — 889 (+8)
- Житомирська область — 1896 (+46)
- Закарпатська область — 5210 (+64)
- Запорізька область — 800 (+10)
- Івано-Франківська область — 4680 (+123)
- Кіровоградська область — 704 (+1)
- м. Київ — 8342 (+101)
- Київська область — 3787 (+71)
- Львівська область — 9671 (+145)
- Луганська область — 127 (+1)
- Миколаївська область — 602 (+12)
- Одеська область — 3315 (+101)
- Полтавська область — 446 (+6)
- Рівненська область — 6111 (+87)
- Сумська область — 509 (+24)
- Тернопільська область — 3035 (+59)
- Харківська область — 3786 (+75)
- Херсонська область — 227 (0)
- Хмельницька область — 1163 (+25)
- Чернівецька область — 5964 (+89)
- Черкаська область — 942 (+18)
- Чернігівська область — 843 (+20).
Нагадаємо, 30 липня в Україні ковід-19 виявили в 1090 осіб, 29 липня - в 1197, що стало найбільшим добовим показником захворюваності з початку пандемії.
З 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Усі регіони поділили на чотири зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. До червоної зони, де забороняється навіть робота громадського транспорту, внесли Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.
Перелік регіонів за зонами оновлюватимуть кожної п'ятниці.