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В Україні за добу коронавірус виявили у 1172 осіб

Найбільше нових випадків зареєстрували у Львівській області.

В Україні за добу коронавірус виявили у 1172 осіб
Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

31 липня в Україні зареєстрували ще 1172 випадки коронавірусної хвороби, 556 пацієнтів одужали, 16 померли. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Загалом в Україні вірус підхопили 71 056 осіб, померли - 1709. Активних хворих - 30 039.

Найбільше нових випадків ковіду за добу виявили у Львівській (145), Івано-Франківській (123) областях і Києві (101 випадок).

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область — 2766 (+30)
  • Волинська область — 3828 (+45)
  • Дніпропетровська область — 1413 (+11)
  • Донецька область — 889 (+8)
  • Житомирська область — 1896 (+46)
  • Закарпатська область — 5210 (+64)
  • Запорізька область — 800 (+10)
  • Івано-Франківська область — 4680 (+123)
  • Кіровоградська область — 704 (+1)
  • м. Київ — 8342 (+101)
  • Київська область — 3787 (+71)
  • Львівська область — 9671 (+145)
  • Луганська область — 127 (+1)
  • Миколаївська область — 602 (+12)
  • Одеська область — 3315 (+101)
  • Полтавська область — 446 (+6)
  • Рівненська область — 6111 (+87)
  • Сумська область — 509 (+24)
  • Тернопільська область — 3035 (+59)
  • Харківська область — 3786 (+75)
  • Херсонська область — 227 (0)
  • Хмельницька область — 1163 (+25)
  • Чернівецька область — 5964 (+89)
  • Черкаська область — 942 (+18)
  • Чернігівська область — 843 (+20).

Нагадаємо, 30 липня в Україні ковід-19 виявили в 1090 осіб, 29 липня - в 1197, що стало найбільшим добовим показником захворюваності з початку пандемії

З 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Усі регіони поділили на чотири зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. До червоної зони, де забороняється навіть робота громадського транспорту, внесли Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

Перелік регіонів за зонами оновлюватимуть кожної п'ятниці.

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