Кабмін нагадав, яким чином зміниться адаптивний карантин з 1 серпня

У червоній зоні будуть найжорсткіші обмеження, включно із забороною громадського транспорту.

В Україні з 1 серпня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Усі регіони України тепер поділятимуться на чотири зони: так звані червона, помаранчева, жовта та зелена. Про це йдеться на сайті уряду.

Зелена зона передбачає:

— перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах;

— проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;

— кінотеатри із заповненістю на 50%;

— перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється:

— відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється:

— діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

— діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

— планові госпіталізації в лікарнях;

— спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

— прийом нових змін у дитячі табори;

— обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 людей.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється:

— робота громадського транспорту;

— відвідування закладів освіти;

— діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Поки що уряд не оприлюднив розподілу за зонами. Однак вказується, що регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак:

1. Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш ніж 50 відсотків;

2. Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

3. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11 відсотків;

4. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10 відсотків.

5. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується в разі реєстрації понад восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

Перехід з однієї зони в іншу можливий після того, як у регіоні п'ять днів поспіль спостерігаються зміни одного з визначених показників.

Нагадаємо, що уряд 22 липня продовжив адаптивний карантин до 31 серпня. Очікується, що нові правила адаптивного карантину будуть краще запобігати розповсюдженню хвороби.