У Києві на коронавірус захворіло немовля

За минулу добу захворювання на коронавірус виявили ще у 110 мешканців Києва.

Про це повідомив на брифінгу мер Віталій Кличко.

"Іще в 110 мешканців Києва виявили за минулу добу коронавірус. На сьогодні в столиці вже 8241 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - сказав він.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 28, Деснянському - 16 і Дніпровському - 11.

Серед нових хворих: 48 жінок віком від 18 до 73 років і три дівчинки – від 5 до 12 років, а також 55 чоловіків віком від 18 до 81 року і четверо хлопчиків від 16 днів до 17 років. Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень госпіталізували 26 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 64 людини. Усього коронавірус подолав 2941 мешканець Києва.

Фото: kiev.klichko.org

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували 1090 нових випадків COVID-19.