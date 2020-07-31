20% населення України отримають вакцину від COVID-19, - Ляшко

Отримання вакцини в таких обсягах за доступною ціною або безкоштовно зменшить навантаження на бюджет.

Про підсумки чергової онлайн-зустрічі щодо участі України в механізмі COVAX - механізм глобального доступу до вакцин COVID-19, яка відбулася сьогодні, написав на своїй сторінці у фейсбуці головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Беручи участь у цьому механізмі уряд України зможе забезпечити доступ до ліцензованого безпечного та ефективного імунологічного препарату, коли той стане доступний. Завдяки цій співпраці Україна отримає вакцину в обсягах, що покриє 20% населення (траншами), за доступною ціною або безкоштовно, що дозволить зменшити навантаження на бюджет для імунізації інших груп високого ризику.

За словами Ляшка, на кінець липня 139 вакцин перебувають на етапі доклінічних досліджень, а 25 вже досліджуються клінічно, 6 з яких максимально наблизились до практичного застосування та перебувають на 3 стадії випробувань.

До гонки досліджень долучились як провідні університети та наукові інститути світу – Оксфорд, Імперський коледж Лондона (Великобританія), Національний інститут алергій та інфекційних хвороб (США), Університет Осаки (Японія), Академія військових наук, Інститут мікробіології, Пекінський Інститут Біотехнологій тощо), так і найбільш потужні світові виробники фармацевтичної продукції – Pfizer, AstraZeneca, GSK та компанії в сфері біотехнологій.

"Визначити, якою саме буде вакцина досі неможливо, адже кандидати різняться як за платформою (модифіковані РНК та ДНК, на основі протеїнів, деактивованого вірусу або вірусних векторів), так і за способом і кратністю введення", - зауважив Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що наразі лідерами є вакцини, які потребують двократного введення (з повторним введенням через 3-4 тижні), хоча на останній стадії випробувань перебувають також і вакцини з однократним введенням. Способами введення можуть бути як внутрішньом’язові, так і підшкірні ін’єкції.

Нагадаємо, у США 27 липня розпочалося найбільше на сьогдні випробування вакцини від коронавірусу. Участь у ньому беруть 30 тисяч добровольців.

Декілька інших вакцин, розроблених у Китаї та британським Оксфордським університетом цього місяця, перебувають на фінальному тестуванні у Бразилії та інших країнах, які сильно постраждали від пандемії.