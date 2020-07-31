​Мер Косова підхопив коронавірус

"В понеділок піднялась температура, здав тест, сьогодні отримав позитивний результат".

Мер Косова (районний центр у Івано-Франківській області) Юрій Плосконос заразився коронавірусом.

Він написав про це у фейсбуці.

"Сталося те, що мало статися, маю підтверджений діагноз ковід. В понеділок піднялась температура, здав ПЛР-тест, сьогодні отримав позитивний результат... Підхопити вірус було тільки питанням часу. Крім мене позитивний тест ще в одного працівника міськради", - розказав міський голова Косова.

Нагадаємо, що Плосокнос уже другий мер в Івано-Франківській області, який має COVID-19.

Раніше цього місяця перехворів міський голова Коломиї Ігор Слюзар. Він успішно подолав хворобу і уже повернувся до роботи.

Івано-Франківська область з початку епідемії зафіксувала 4557 випадків коронавірусної хвороби (станом на кінець липня), в тому числі за останню добу - 111.