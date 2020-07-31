Найвищу смертність у Європі за час пандемії зафіксовано у Британії

Британське Бюро національної статистики порівняло зміни кількостей померлих у різних країнах і регіонах із середніми показниками впродовж п’ятирічного періоду.
Дослідники дійшли висновку, що за період з 3 січня до 12 червня у зв’язку з COVID-19 у країнах Західної Європи було зафіксовано "надзвичайне збільшення смертності порівняно із середніми показниками 2015-2019 років".
Про це повідомляє Голос Америки.
Країни Європи з найбільшим зростанням смертності порівняно з попереднім 5-річним періодом:
- Британія - 6,9%
- Іспанія - 6,7%
- Бельгія - 3,9%
- Швеція - 2,3%
- Нідерланди - 2,2%
- Франція - 0,2%
У звіті вказано, що найвищі стрибки надмірної смертності у Європі були зафіксовані в центральній Іспанії та в північних регіонах Італії, де надмірна смертність сягала аж 847,7% від звичайного рівня.
У Великобританії стрибки в показниках смертності не такі різкі і не такі локалізовані, але назагал Британія порівняно з іншими країнами континенту зазнала найтривалішого періоду надмірної смертності і він досягнув найвищого показника.
Найбільш ураженим британським регіоном виявилася Англія, а за нею йде Шотландія.
Міста Європи з найбільшим зростанням смертності порівняно з попереднім 5-річним періодом:
- Мадрид - 27%
- Барселона - 18%
- Бірмінгем - 16%
- Лондон - 15%
- Амстердам - 14%
- Брюссель - 12%
- Стокгольм - 11%
- Единбург - 9%
- Париж - 8%
- Відень - 1%
- Рейк’явік - 0%
Деякі аналітики вказують, що цей звіт не дає повної картини наслідків пандемії коронавірусу на Європейському континенті, бо, наприклад, немає даних з Німеччини - найбільшої держави Західної Європи.
Увагу приваблюють також статистичні дані, які показують, що у таких країнах, як Ісландія, Данія, Чехія, Норвегія та Швейцарія, смертність упродовж досліджуваного періоду не зростала, а зменшувалася.
Нагадаємо, за даними Євростату, цієї весни у 24 країнах Європи померли на 160 тисяч людей більше, ніж зазвичай. На думку аналітиків, це свідчить про так званий ефект коронавірусу.