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Найвищу смертність у Європі за час пандемії зафіксовано у Британії

Серед міст Європи сумна першість за Мадридом.

Найвищу смертність у Європі за час пандемії зафіксовано у Британії
Фото: EPA/UPG

Британське Бюро національної статистики порівняло зміни кількостей померлих у різних країнах і регіонах із середніми показниками впродовж п’ятирічного періоду.

Дослідники дійшли висновку, що за період з 3 січня до 12 червня у зв’язку з COVID-19 у країнах Західної Європи було зафіксовано "надзвичайне збільшення смертності порівняно із середніми показниками 2015-2019 років".

Про це повідомляє Голос Америки.

Країни Європи з найбільшим зростанням смертності порівняно з попереднім 5-річним періодом:

  • Британія - 6,9%
  • Іспанія - 6,7%
  • Бельгія - 3,9%
  • Швеція - 2,3%
  • Нідерланди - 2,2%
  • Франція - 0,2%

У звіті вказано, що найвищі стрибки надмірної смертності у Європі були зафіксовані в центральній Іспанії та в північних регіонах Італії, де надмірна смертність сягала аж 847,7% від звичайного рівня.

У Великобританії стрибки в показниках смертності не такі різкі і не такі локалізовані, але назагал Британія порівняно з іншими країнами континенту зазнала найтривалішого періоду надмірної смертності і він досягнув найвищого показника.

Найбільш ураженим британським регіоном виявилася Англія, а за нею йде Шотландія.

Міста Європи з найбільшим зростанням смертності порівняно з попереднім 5-річним періодом:

  • Мадрид - 27%
  • Барселона - 18%
  • Бірмінгем - 16%
  • Лондон - 15%
  • Амстердам - 14%
  • Брюссель - 12%
  • Стокгольм - 11%
  • Единбург - 9%
  • Париж - 8%
  • Відень - 1%
  •  Рейк’явік - 0%

Деякі аналітики вказують, що цей звіт не дає повної картини наслідків пандемії коронавірусу на Європейському континенті, бо, наприклад, немає даних з Німеччини - найбільшої держави Західної Європи.

Увагу приваблюють також статистичні дані, які показують, що у таких країнах, як Ісландія, Данія, Чехія, Норвегія та Швейцарія, смертність упродовж досліджуваного періоду не зростала, а зменшувалася.

Нагадаємо, за даними Євростату, цієї весни у 24 країнах Європи померли на 160 тисяч людей більше, ніж зазвичай. На думку аналітиків, це свідчить про так званий ефект коронавірусу.

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