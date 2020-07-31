Колишній кандидат у президенти США Герман Кейн помер від коронавірусу

У червні він без маски брав участь у мітингу на підтримку Трампа.

Колишній кандидат у президенти-республіканець Герман Кейн помер від коронавірусу.

74-річного Кейна госпіталізували після встановлення діагнозу в липні, пише BBC.

"Герман Кейн — наш бос, наш друг, батько для багатьох з нас — пішов у засвіти", — йдеться в повідомленні на його офіційному сайті.

Кейн, який 2006 року поборов рак, тепер є одним із найвідоміших загиблих від коронавірусу.

Його сторінки в соцмережах регулярно звітували про самопочуття. 7 липня повідомлялося, що "лікарі намагаються переконатися, що з рівнем кисню все гаразд".

"Це жорстокий вірус. Будь ласка, продовжуйте молитися", — йшлося в дописі.

Повідомляють, що Кейн був без маски на мітингу, проведеному на підтримку президента Дональда Трамп в Тулсі (штат Оклахома) 20 червня.

Його госпіталізували 1 липня, однак невідомо, де саме він інфікувався.

Коментуючи смерть політичного соратник, Трамп заявив: "Він був дуже особливою людиною... і, на жаль, він помер від речі, званої вірусом Китаю".

Кейн балотувався в президенти від Республіканської партії 2000 року, однак припинив кампанію, підтримавши кандидатуру Стіва Форбса.

Нагадаємо, що кілька днів перед тим у Боснії і Герцеговині від COVID-19 помер міністр у справах ветеранів Салько Букваревич. Йому було 53 роки.