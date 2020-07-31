Економіка США рекордно скоротилася через коронавірус

Другий квартал 2020 року був найгіршим за поствоєнну історію.

У другому кварталі 2020 року внутрішній валовий продукт США впав майже на третину порівняно з аналогічним періодом попереднього року. За попередніми даними американського уряду, ВВП скоротився на 32,9%, пише Bloomberg.

Порівняно з першим кварталом цього року падіння становило 9,5%.

Це найгірший квартал в історії США щонайменше за останні 70 років, відколи ведеться така статистика.

Оскільки в першому кварталі ВВП впав на 5%, США офіційно вступили в рецесію.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, за підсумками року економіка США скоротиться на 8%.

Нагадаємо, що у Німеччині, яка є найбільшою економікою в Європі, також зафіксували безпрецедентне падіння - на 11,7% порівняно з аналогічним кварталом 2019 року або на 10,1% порівняно з першим кварталом цього року.

Офіційна статистика щодо ВВП України за другий квартал, яка дозволить оцінити масштаби падіння економіки, буде оприлюднена Державною службою статистики 18 вересня.