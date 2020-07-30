Якщо все піде за планом, то посадка відбудеться в лютому 2021 року.

Сьогодні, 30 липня, о 14:50 за київським часом з пускового майданчика SLC-41 на мисі Канаверал у Флориді стартувала ракета Atlas V з новим ровером Perseverance (марсоходом) і вертольотом Ingenuity.

Пуск ракети транслювало NASA TV.

Якщо все піде за планом, то посадка на Марс відбудеться в лютому 2021 року в районі кратера Езеро. Мінімальна програма досліджень розрахована на два земні роки, але, швидше за все, її буде продовжено.

Марсохід вивчатиме геологію планети й історію її еволюції, шукатиме ознаки життя та відбиратиме зразки ґрунту, щоб доправити їх на Землю.

Ровер досліджуватиме ударний кратер Езеро, де, як вважають в NASA, колись було величезне озеро.

Це — сьомий запуск Atlas V у конфігурації 541.

Нагадаємо, раніше NASA призупинила підготовку пілотованої місії на Місяць через коронавірус.