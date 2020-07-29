Братів Ротенбергів звинуватили в обході санкцій США за допомогою картин

Російські мільярдери, брати Аркадій і Борис Ротенберги, на яких накладено санкції США знайшли спосіб обійти американські закони і відмити мільйони доларів на ринку мистецтва.

Про це повідомляє The Bell. Ротенберги звинувачення відкидають.

Як встановило розслідування, через два місяці після введення індивідуальних санкцій у 2014 році Ротенберги купили 10 картин за $6,8 млн на аукціоні Sotheby's. Серед них полотно кубіста Жоржа Брака і роботу Марка Шагала. Через кілька днів вони купили за $7,5 млн в іншого дилера полотно Рене Магрітта. Всього з моменту введення санкцій Ротенберги змогли витратити або перевести $91 млн, у тому числі $18,4 млн на твори мистецтва.

Головна лазівка, яку використали мільярдери, - набагато м'якше ставлення аукціонних будинків до встановлення справжніх власників предметів мистецтва. Так, у 2019 році, вже після виклику сенатським розслідуванням їхніх представників, аукціони Sotheby's і Christie's боролися за право виставити картину "Міст-2" Ліонеля Фейнінгер. Christie's, який виграв це право, задовольнився поясненням представника Ротенберга, що картина належить компанії з Маршаллових островів. Реального покупця на полотно, оцінене в $5 млн, у підсумку не знайшли, його зняли з аукціону до торгів.

Нагадаємо, у 2014 році США ввели санкції ще проти 20 осіб - російських чиновників, бізнесменів і парламентаріїв. Бізнесмени Аркадій і Борис Ротенберги, які володіють часткою в "Мостотрест" і іншими активами потрапили до розширеного списку санкцій.

У 2018 році "Німецька хвиля" повідомляла про спільне розслідування журналістів SWR і Berliner Zeitung, яке встановило, що російський олігарх Аркадій Ротенберг, який перебуває під санкціями Євросоюзу і США, інвестує у великі об'єкти нерухомості в Німеччині. Вартість його нерухомості оцінили в мільярд євро.