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Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"

Більшість бойовиків воювала проти України на Донбасі. 

Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
Денис Харитонов
Фото: "Наша Ніва"

Імена більшості з 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі. 

Зокрема, росіяни Сергій Щербаков, Олександр Руденко, Денис Харитонов, Андрій Токаренко та інші воювали проти України, пише "Наша Ніва".

Крім того, під Мінськом затримали уродженців Донецької і Луганської областей Олега Дригу, Максима Кошмана, Геннадія Фетісова, Олександра Шубіна. Усі вони воювали в складі незаконних збройних формувань "ДНР". Фетісов, крім того, є колишнім бійцем "Беркута". Він - командир взводу "Оплот" у "ДНР".

Спочатку в Білорусі повідомили про затримання понад 30 іноземних громадян. Згодом стало відомо, що всі вони є бойовиками "Вагнера", які прибули з Росії "для дестабілізації ситуації під час виборчої кампанії".

Також зазначалося, що всього відомо про відправлення 200 бойовиків.

Група із 32 людей оселилася в санаторії під Мінськом. На чоловіків у формі мілітарі, які оглядали територію неподалік закладу, звернули увагу інші відпочивальники. 

Вони повідомили адміністрації санаторію, що чоловіки поводяться дивно як для російських туристів - не вживають алкоголю, не беруть участі в розвагах, тримаються відокремлено. 

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