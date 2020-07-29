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За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,5 тис. осіб

Усього у світі зареєстрували 16 897 208 інфікованих COVID-19.

За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,5 тис. осіб
Фото: KFOR.com

Станом на ранок 29 липня у світі зареєстрували 16 897 208 інфікованих коронавірусом COVID-19. Померли за добу 5569 людей, усього летальних випадків - 663 523.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Число померлих у країні - 152 320, хворих - 4 498 343.

На другому місці Бразилія - 2 484 649 інфікованих і 88 634 летальні випадки. Індія посідає третє місце - інфікованих уже 1 532 135 осіб, кількість смертей - 34 224. У Росії 823 515 хворих і 13 504 летальні випадки.

Нагадаємо, упродовж останньої доби в Італії, яка тривалий час була лідером за смертністю і захворюваністю на COVID-19 серед країн Європи, зафіксували 181 новий випадок коронавірусу, що на 11 більше, ніж було напередодні. Щоденна смертність унаслідок епідемії також зросла.

27 липня генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус заявив про посилення пандемії коронавірусу у світі. 27 липня він заявив, що збирає надзвичайну комісію.

28 липня ВООЗ застерегла від самозаспокоєння стосовно зниження передачі коронавірусу влітку, заявивши, що вірус не поводиться як грип і не має сезонності. "Це одна велика хвиля. Вона росте та знижується потроху", - заявили в організації. 

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