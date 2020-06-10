В Италии родственники погибших от коронавируса подали в прокуратуру жалобу на государство

Они считают, что власти не приняли необходимые меры для борьбы с заболеванием.

В Италии 50 родственников погибших от коронавируса подали жалобу на государство в прокуратуру Бергамо. По их мнению, власти не принимали достаточных мер для борьбы с пандемией, передает AFP.

"Мы не жаждем мести, мы хотим справедливости", - заявил Стефано Фуско, чей дедушка умер от COVID-19 в доме для пожилых людей в марте.

Фуско является создателем группы в Facebook для людей, которые потеряли близких из-за коронавируса. Мужчина пояснил, что жалобу подавали в прокуратуру Бергамо, поскольку этот город сильнее всего пострадал из-за пандемии.

Жители Бергамо обвиняют власти в несвоевременном создании "красной зоны" и многолетних сокращениях ресурсов здравоохранения в северной части Ломбардии.

Фармацевт Кристина Лонгини сообщила, что ее отца Клаудио отказались госпитализировать по причине отсутствия проблем с дыханием, хотя он был очень болен.

После того, как его в конечном итоге доставили в больницу COVID-19 в Бергамо, в реанимации не было свободных кроватей. Лонгини говорит, что семью попросили попытаться найти где-нибудь в другом месте место в интенсивной терапии, но им это не удалось.

"Они забыли позвонить нам, чтобы сказать, что он умер", - сообщила она.

По ее словам, она подала жалобу, потому что не считает, что государство правильно отреагировало на кризис, никто не взял на себя ответственность и не извинился.

Диего Федеричи, который потерял обоих родителей из-за вируса в течение четырех дней, сказал: "Мы не хотим компенсации. Никакая сумма денег не может вернуть мне моих родителей. Мы хотим, чтобы те, кто несет ответственность, ответили, и чтобы что-то подобное никогда не повторилось".

Страница в Facebook "Правда и справедливость для жертв COVID-19" в настоящее время насчитывает более 57 000 пользователей.

Напомним, что Италия длительное время была лидером по смертности и заболеваемости коронавирусом среди стран Европы. Количество погибших от COVID-19 в Италии уже превысило 34 000.