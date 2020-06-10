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В Швеции установили убийцу премьер-министра Улофа Пальме

Раскрыто одно из самых громких преступлений в истории страны.

В Швеции установили убийцу премьер-министра Улофа Пальме
Улоф Пальме в 1985 году
Фото: EPA/UPG

Шведская прокуратора заявила, что знает, кто убил премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.

Как сообщает BBC, старший прокурор Кристер Петерссон в среду объявил о закрытии следствия по обстоятельствам гибели Пальме.

Убийцей признан бывший сотрудник страховой компании Scandia Стиг Энгстром, известный также как "Скандиа-мэн". В 2000 году он покончил с собой.

Пальме был убит 28 февраля 1986 года в Стокгольме выстрелом в спину, когда он возвращался домой из кино со своей женой Лисбет. В тот день он отпустил свою охрану.  Убийство произошло на одной из самых оживленных улиц шведской столицы, и более десяти человек стали свидетелями того, как высокий мужчина сделал несколько выстрелов, а затем скрылся с места преступления.

По этому делу были допрошены тысячи человек. Первоначально был осужден один мелкий мошенник, однако затем приговор пересмотрели.

Энгстром проходил как один из свидетелей по этому делу, но подозрений в его адрес тогда не возникло.

Впервые о нем как о подозреваемом заявил журналист Томас Петтерссон. Полиция начала расследовать эту версию через 18 лет после смерти Энгстрома.

Как предполагалось, причиной убийства стали левые социалистические взгляды Улофа Пальме.

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