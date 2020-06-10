Столтенберг призвал союзников по Альянсу продолжать вносить в бюджет НАТО по 2% ВВП

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу продолжать вносить в бюджет НАТО по 2 процента своего ВВП, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом он заявил в интервью газете Die Welt, передает Deutsche Welle.

"Я вижу снижение конъюнктуры в странах-членах альянса и знаю, что для борьбы с этим нужно увеличивать расходы во многих сферах. Однако угрозы и вызовы в сфере безопасности, существовавшие до кризиса, не исчезли и во время пандемии", - сказал Столтенберг.

"Россия продолжает вооружаться, глобальный баланс сил меняется из-за усиления Китая, а террористическая организация ИГ вновь пытается укрепить позиции в Сирии и Ираке", - пояснил генсек НАТО.

Двухпроцентная планка в НАТО означает, что к 2024 году все союзники должны обеспечить выделение на военные нужды альянса не менее 2% от объема своего ВВП.

Напомним, Германия за последние годы увеличила расходы на оборону, однако в 2019 году они все еще составляли 1,38% ВВП. В связи с этим президент США Дональд Трамп постоянно критикует Берлин, обвиняя Германию в недостаточно активном финансовом участии в НАТО.

Также Трамп считает, что недостаточно средств в бюджет НАТО вкладывает Дания.

США в 2019 году выделили на оборону, согласно данным НАТО, 730 млрд долларов, то есть около 3,4% своего ВВП.