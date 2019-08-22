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​Трамп упрекнул Данию в низких расходах на НАТО

"Мы защищаем Европу, но только восемь из 28 стран НАТО платят в бюджет Альянса 2%".

​Трамп упрекнул Данию в низких расходах на НАТО
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп считает, что Дания вкладывает недостаточно средств в бюджет НАТО.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"К сведению, расходы Дании на НАТО составляют только 1,35% от ВВП. Это богатая страна, ее расходы на НАТО должны быть на уровне 2%", - отметил Трамп.

"Мы защищаем Европу, но только восемь из 28 стран НАТО платят в бюджет Альянса 2%. Соединенные Штаты платят гораздо больше", - напомнил американский президент.

Напомним, ранее Трамп раскритиковал Германию за низкие расходы на НАТО.

Страны НАТО достигли договоренности приближать свои оборонные расходы к 2% ВВП в течение 10 лет. Президент США, однако, настаивает, чтобы к 2024 году они составляли "не менее 2%".

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