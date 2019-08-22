Президент Финляндии перед визитом в Киев поговорил с Путиным про Украину

Президент Финляндии Саули Ниинистьо после переговоров с главой РФ Владимиром Путиныс заявил, что с целью урегулирования ситуации на востоке Украины продолжается выполнение "определенной работы", и он готов поддерживать такое развитие ситуации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы успели немного поговорить об Украине. Я собираюсь туда с визитом через несколько недель и насколько мне стало понятно, выполняются определенные практические инициативы и практическая работа, и со своей стороны я буду поддерживать такое развитие", - отметил он.

Финский лидер отметил, что Хельсинки способствовало решению вернуть Россию в ПАСЕ.

Как сообщалось, президент Финляндии в сентябре посетит Киев и встретится с Зеленским. Визит запланирован на 12-13 сентября.