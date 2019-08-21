WP: Трамп хотел предложить за Гренландию $600 млн в год

Сумма была высчитана, исходя из ежегодных трат Дании на содержание автономии.

Администрации президента США Дональда Трампа готова была предложить Дании $600 млн в год за передачу Гренландии в бессрочное владение.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Такая сумма была высчитана, исходя из ежегодных трат Дании на содержание автономии.

Как долго США готовы были платить Дании, не сообщается.

Также обсуждалась возможность крупной одноразовой выплаты, чтобы подтолкнуть Копенгаген к продаже острова.

Напомним, что информация о желании Трампа купить Гренландию появилась в конце прошлой неделе и вызвала изумление как в самой Гренландии, так и в Дании. Датские политики выражали надежду, что речь идет всего лишь о неудачной шутке.

Правительство Гренландии официально заявило, что остров не продается.

Вскоре после этого президент США Дональд Трамп отменил государственный визит в Данию, обосновав это тем, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не желает обсуждать вопрос о продаже Гренландии.

Гренландия - самый большой остров в мире, он входит в состав Королевства Дании на правах автономии. 56 тысяч жителей острова живут на побережье, где нет льда.