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В Швеции разыскивают двух украинцев, подозреваемых в убийстве

Последний раз Александр Трайдук и Ярослав Лавринив "засветились" в Стокгольме 5 августа.

В Швеции разыскивают двух украинцев, подозреваемых в убийстве

Полиция Швеции объявила в розыск двух граждан Украины, которые подозреваются в убийстве.

Об этом сообщает шведское издание expressen.se.

Согласно сообщению, 47-летний Александр Трайдук и 48-летний Ярослав Лавринив подозреваются в убийстве 70-летнего шведа и завладении его машиной в городе Маркарид (Markaryd) на юге Швеции.

Александра Трайдука также подозревают в попытке мошенничества с банковскими картами.

Последний раз украинцев отследили 5 августа в Стокгольме. Камера видеонаблюдения зафикисировала их при попытке снять деньги с банковской карты убитого.

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