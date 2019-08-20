Полиция Швеции объявила в розыск двух граждан Украины, которые подозреваются в убийстве.
Об этом сообщает шведское издание expressen.se.
Согласно сообщению, 47-летний Александр Трайдук и 48-летний Ярослав Лавринив подозреваются в убийстве 70-летнего шведа и завладении его машиной в городе Маркарид (Markaryd) на юге Швеции.
Александра Трайдука также подозревают в попытке мошенничества с банковскими картами.
Последний раз украинцев отследили 5 августа в Стокгольме. Камера видеонаблюдения зафикисировала их при попытке снять деньги с банковской карты убитого.