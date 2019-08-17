За двое суток на Донбассе погибли четыре человека, хотя официально сообщили только об одном (обновлено)
За двое суток на Донбассе погибли четыре человека, хотя официально сообщили только об одном (обновлено)
Организатор "русской весны" уйдет из Кремля
Организатор "русской весны" уйдет из Кремля
Израильский наркобарон Дов Сильвер и сотрудники СБУ, которые помогли ему сбежать, задержаны
Израильский наркобарон Дов Сильвер и сотрудники СБУ, которые помогли ему сбежать, задержаны
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
Куприя облили фекалиями в Гостомеле, нападавшего задержали (обновлено)
Куприя облили фекалиями в Гостомеле, нападавшего задержали (обновлено)
​Нацбанк опроверг внесение изменений в правила использования счетов ФОП (обновлено)
​Нацбанк опроверг внесение изменений в правила использования счетов ФОП (обновлено)
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Израильский наркобарон сбежал в аэропорту "Борисполь" во время депортации (обновлено)
Израильский наркобарон сбежал в аэропорту "Борисполь" во время депортации (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Русановском канале в Киеве нашли расчлененное тело женщины

Подозреваемого в убийстве нашли в соседнем доме.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В пятницу, 16 августа, в Русановском канале в Киеве нашли расчлененное тело женщины. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Убитой является местная жительница 1984 года, которая пропала за два дня до этого. По подозрению в убийстве задержали ее 38-летнего знакомого (по неофициальной информации, это ее сожитель).

По версии следствия, убийство произошло у него дома во время застолья. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина взял нож и ударил женщину в голову. Затем он расчленил тело и в пакетах вынес части тела в канал.

Дома у подозреваемого нашли ножи, топор, ножовку и другие вещественные доказательства.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начато производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что несколько недель назад в этом же районе киевлянин во время пробежки бросился в канал, чтобы утопить незнакомую пенсионерку. Женщине удалось спасти, а нападавшего потом задержали возле соседней станции метро - он был полностью раздетым и вел себя неадекватно.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также