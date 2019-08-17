Фото: kyiv.npu.gov.ua

В пятницу, 16 августа, в Русановском канале в Киеве нашли расчлененное тело женщины. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Убитой является местная жительница 1984 года, которая пропала за два дня до этого. По подозрению в убийстве задержали ее 38-летнего знакомого (по неофициальной информации, это ее сожитель).

По версии следствия, убийство произошло у него дома во время застолья. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина взял нож и ударил женщину в голову. Затем он расчленил тело и в пакетах вынес части тела в канал.

Дома у подозреваемого нашли ножи, топор, ножовку и другие вещественные доказательства.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начато производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что несколько недель назад в этом же районе киевлянин во время пробежки бросился в канал, чтобы утопить незнакомую пенсионерку. Женщине удалось спасти, а нападавшего потом задержали возле соседней станции метро - он был полностью раздетым и вел себя неадекватно.