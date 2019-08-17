Гройсман распорядился начать "масштабные проверки" гостиниц и санаториев из-за гибели людей в Одессе

Кабмин отреагировал на пожар в "Токио Стар".

Премьер-министр Владимир Гройсман распорядился немедлено проверить состояние противопожарной безопасности в гостиницах и санаториях в связи с гибелью людей в ночлежке "Токио Стар" в Одессе.

Об этом говорится на сайте правительства.

"Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - заявил Гройсман.

Напомним, ночью 17 августа в Одессе сгорела гостиница "Токио Стар", расположенная на Водопроводной улице, 1а в бывшем здании трамвайного депо. К моменту приезда спасателей огонь охватил около 200 квадратных метров второго этажа здания и потом распространился на 1000 квадратных метров.

Спасатели обнаружили тела восьми погибших, еще десять человек были госпитализированы.

Огонь тушили три часа.