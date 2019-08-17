За двое суток на Донбассе погибли четыре человека, хотя официально сообщили только об одном (обновлено)
За двое суток на Донбассе погибли четыре человека, хотя официально сообщили только об одном (обновлено)
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
​Нацбанк опроверг внесение изменений в правила использования счетов ФОП (обновлено)
​Нацбанк опроверг внесение изменений в правила использования счетов ФОП (обновлено)
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
Куприя облили фекалиями в Гостомеле, нападавшего задержали (обновлено)
Куприя облили фекалиями в Гостомеле, нападавшего задержали (обновлено)
Организатор "русской весны" уйдет из Кремля
Организатор "русской весны" уйдет из Кремля
Израильский наркобарон сбежал в аэропорту "Борисполь" во время депортации (обновлено)
Израильский наркобарон сбежал в аэропорту "Борисполь" во время депортации (обновлено)
Израильский наркобарон Дов Сильвер и сотрудники СБУ, которые помогли ему сбежать, задержаны
Израильский наркобарон Дов Сильвер и сотрудники СБУ, которые помогли ему сбежать, задержаны
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Гройсман распорядился начать "масштабные проверки" гостиниц и санаториев из-за гибели людей в Одессе

Кабмин отреагировал на пожар в "Токио Стар".

Гройсман распорядился начать "масштабные проверки" гостиниц и санаториев из-за гибели людей в Одессе
Фото: od.npu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман распорядился немедлено проверить состояние противопожарной безопасности в гостиницах и санаториях в связи с гибелью людей в ночлежке "Токио Стар" в Одессе.

Об этом говорится на сайте правительства.

"Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - заявил Гройсман.

Напомним, ночью 17 августа в Одессе сгорела гостиница "Токио Стар", расположенная на Водопроводной улице, 1а в бывшем здании трамвайного депо. К моменту приезда спасателей огонь охватил около 200 квадратных метров второго этажа здания и потом распространился на 1000 квадратных метров.

Спасатели обнаружили тела восьми погибших, еще десять человек были госпитализированы.

Огонь тушили три часа.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также