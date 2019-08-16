Пока в облсовете продолжается сессия, в кабинете главы идет обыск.

Сотрудники Госбюро расследований проводят обыски в кабинете главы Одесского облсовета Анатолия Урбанского. Об этом сообщает издание 048.ua.

Фото: 048.ua

"Пока еще не сложивший полномочия глава областного совета ведет сессию, в его кабинете проводят обыск", - сказано в сообщении.

Фото: 048.ua

На сессии должны избрать нового главу, вместо Анатолия Урбанского, который избран в Верховную раду.

Фото: 048.ua

Обновление 16:20. Пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила, что обыски в помещениях Одесского областного совета, а также в Измаильском городском совете проходят в рамках уголовного дела о растрате бюджетных средств, выделеных в 2015-2019 годах на развитие Измаила.

Одесский облсовет за пять лет профинансировал капремонт дома культуры в Измаиле, одного из детсадов, детско-юношеской спортивной школы, здания аэропорта, одной из дорог, реконструкцию незавершенного строительства школы.

Строительные работы на самом деле не проводились или проводились в неполном размере, а подрядчики перечисляли деньги на счета иностранных компаний, которые могут быть связаны с руководством Измаильского горсовета.

Дело расследуется по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса - растрата.

Напомним, Одесский областной совет снова внес на повестку дня сегодняшней сессии вопрос о досрочном расторжении контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

Однако этот вопрос так и не был рассмотрен, поскольку на сессии началась потасовка из-за того, что депутат Одесского облсовета от «Солидарности» Виталий Свичинский обвинил коллег из фракций БПП и "Оппоблок" в сговоре и призвал блокировать трибуну.