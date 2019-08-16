Фигурантам "дела 2 мая" Долженкову и Мефедову разрешили выйти под залог 153 тыс. гривен

Центральный районный суд Николаева изменил меру пресечения пророссийским участникам событий 2 мая 2014 года в Одессе Сергею Долженкову и Евгению Мефедову, разрешив им выйти на свободу в случае уплаты 153 тысячи гривен.

Об этом пишет "Думская".

Изменение меры пресечения связано с тем, что в конце июня Конституционный Суд Украины по жалобе нардепа Надежды Савченко признал неконституционным избрание меры пресечения для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста.

Напомним, в 2017 году суд Черноморска оправдал Долженкова и Мефедова по "делу 2 мая" о массовых беспорядках в Одессе, но СБУ тут же сделало их фигурантами другого производства - о событиях 28 марта 2014 года в Николаеве. Тогда организация "Одесская дружина", членами которой они являются, приехала в этот город и провела акцию, во время которой демонстрировались флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивались пророссийские лозунги.

Сергей Долженков - активист "Антимайдана", известный также под псевдонимом "Капитан Какао". Вместе с россиянином Мефедовым он был активным участником событий в Одессе 2 мая 2014 года.