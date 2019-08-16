Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко

Как только Украина ратифицирует Римский статут, Россия сразу же сможет обратиться в Международный уголовный суд с заявлением о возможных военных преступлениях на территории Украины, совершенных украинскими военнослужащими во время так называемой Антитеррористической операции. После чего все, кто защищал с оружием в руках Родину, станут потенциальными подсудимыми Гаагского трибунала.

Об этом заявил народный депутат Игорь Луценко, комментируя заявление замглавы ОП Руслана Рябошапки о намерении властей ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.

"То, что происходило на Востоке Украины в условиях правового режима мирного времени под названием АТО, - это сознательное грубое нарушение законов и обычаев войны. Для наказания нарушителей раз и существует Международный уголовный суд", - написал Луценко в фейсбуке.

Народный депутат обратил внимание на то, что экс-президент Леонид Кучма от имени Украины подписался под обязательством осуществить обмен заложников (п. 5 Минских соглашений 2014 года, п. 6 Минских соглашений 2015 года).

"Для Международного уголовного суда одобрение "минских соглашений" президентом Порошенко будет истинным доказательством того, что украинские военные грубо нарушают Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949, которым запрещено брать заложников", - отметил Игорь Луценко.

Он навел и другой пример - арест и осуждение украинскими судами комбатантов и российских военнослужащих, участвовавших в военном конфликте. "С точки зрения международного права, они являются не преступниками, а военнопленными, и подлежат не осуждению, а интернированию", - добавил нардеп.

"Нельзя исключать, что какая-то из новых властей в Украине коренным образом изменит политику, не будет никаких преград для наказания украинских военнослужащих, которые совершали военные преступления во время АТО до ратификации Римского статута. Для этого хватит обращение Кабинета министров Украины в Международный уголовный суд с заявлением о признании юрисдикции по делу о военных преступлении, совершенных на территории Украины, начиная с апреля 2014 года. Кто сейчас может дать гарантию, что такого обращения никогда не будет?" - подытожил Луценко.