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ГлавнаяОбществоВойна

Штаб ООС занижает количество обстрелов на 30-80%, - волонтеры "Инфонапалм"

Данные наблюдателей СММ ОБСЕ существенно отличаются от официальной статистики.

Волонтеры международного разведывательного сообщества InfoNapalm заявили о занижении количества обстрелов в зоне ООС в отчетах украинских военных. Соответствующее заявление опубликовано на сайте группы.

Соглано данным волонетров, в штабе ООС занижали количество обстрелов на 80%, и только после начала расследования и получения общественного резонанса разница между данными штаба и наблюдателей СММ ОБСЕ сократилась до 30%.

Даже в те дни "хлебного перемирия", когда ООС сообщала о полной тишине на линии разграничения, наблюатели ОБСЕ фиксировали от двух до шести обстрелов.

За период с 28 июля по 4 августа в штабе ООС подали данные об обстрелах боевиков на 32 % меньше, чем СММ ОБСЕ. За третью неделю "перемирия" в период с 5 по 11 августа украинские военные снова подали статистику, которая на 31 % отличалась от данных ОБСЕ.

"Такое длительное занижение данных об обстрелах выглядит как желание выдать желаемое "перемирие" за действительное", - отметили волонтеры Inform Napalm. В сообществе подготовили инфографику по обстрелам на Донбассе от ОБСЕ и ООС.

Напомним, "хлебное перемирие" было объявлено 21 июля бессрочно, в течение первой недели, по данным штаба ООС, боевики совершили только 3 обстрела, затем количество нарушений режима тишины начало постепено увеличиваться.

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