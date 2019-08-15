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Корректировщик обстрела Мариуполя выходит на свободу по "закону Савченко"

Бывший сотрудник ГАИ Кирсанов отбыл 9-летний срок за 4,5 года.

Корректировщик обстрела Мариуполя выходит на свободу по "закону Савченко"
Фото: www.0629.com.ua

Бывший сотрудник ГАИ, по наводке которого 24 января 2015 года боевики "ДНР" обстреляли из "Градов" жилой квартал Маруиполя, в четвер, 15 августа, выйдет на свободу благодаря "закону Савченко".

Об этом сообщил первый заместитель начальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Осужденный на 9 лет подонок Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, сегодня выходит на свободу. Он отбывал наказание по приговору [Приморского районного] суда [Мариуполя] от 18.06.2019, но согласно «закону Савченко», сегодня выходит на свободу", - написал Аброськин в фейсбуке.

Срок наказания осужденному Кирсанову исчислялся с 18 июня 2019 года. Срок предварительного заключения с 24 августа 2015 года до вступления приговора в силу засчитан по "закону Савченко" как сутки за двое.

Мариуполец Валерий Кирсанов 1975 года рождения начал сотрудничать с "ДНР" в ноябре 2014 года, получив позывной Гаишник. Он передавал боевикам информацию о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, участвовавших в проведении антитеррористической операции. Эту информацию террористы использовали для артиллерийских обстрелов.

24 января 2015 года он корректировал огонь террористов. Боевики планировали обстрелять позиции ВСУ, но из-за неточных координат ракеты попали в жилой микрорайон "Восточный" Левобережного района Мариуполя.

В результате погибли 30 человек, более 100 получили ранения.

Корректировщика признали виновным в участии в террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК) и в незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК).

Напомним, закон о зачислении одного дня предварительного заключения как двух дней в срок основного наказания ("закон Савченко") вступил в силу в декабре 2015 года.

20 июня 2017 года "закон Савченко" был отменен. 

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