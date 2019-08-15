Глава ГТС Нефьодов призвал граждан сообщать о коррупции ему напрямую

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов призвал граждан обращаться к нему напрямую в случае коррупции на таможне. Соответствующее заявление Нефьодов опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

"Если у вас таможня требует взятки - пишите мне напрямую в Facebook. Если кто-то бегает по регионам и рассказывает, что нужно собирать деньги Нефьодову - это жулики. Сдавайте их мне. Если кто-то говорит, что "договорился с зелеными и теперь следит за растаможкой чего" - это мутанты. Сдавайте их Алексею Гончаруку и Давиду Арахамии", - отметил Нефьодов.

Он также добавил, что если кто-то из его новых подчиненных думает, что сможет скрыть свой бизнес от главы ГТС, то они ошибаются.

"Это лишь вопрос времени. Мне не надо объяснять, что такое направленное ориентирование, а через 10 дней отозванное. А затем вновь направлено. А потом снова отозвано. Но если кто-то таможенникам звонит из любых органов с "советами" кого и как растаможивать - теперь мы живем по-новому и эти советы идут лесом. Коллеги, я безальтернативно ожидаю от вас ответа "извините, теперь это не работает, посоветуйтесь со своим руководством, пусть они набирают председателя Гостаможслужбы". Если кто-то будет растаможивать что-то по командам других людей - будет уволен. Если кто-то на вас давит - пишите мне напрямую", - подчеркнул Нефьодов.

Напомним, Нефьодов с 18 февраля 2015 года занимал должность замминистра экономического развития и торговли, с 2016 года - первого замминистра. В июне 2019 года Нефьодов выиграл конкурс на должность главы Таможенной службы.