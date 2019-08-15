Киевский суд разрешил задержать спонсора ФК "Монако"

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство НАБУ и разрешил задержать проживающего в Монако бизнесмена Алексея Федорычева для избрания меры пресечения, пишет "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда от 7 августа.

Федорычев фигурирует в деле о хищении 295 тыс. тонн ячменя в 2014 году. Тогда Государственная продовольственно-зерновая корпорация заключила четыре контракта с Lirtavis Enterprises LTD и Somerton Business Limited на поставку ячменя в Саудовскую Аравию.

По условиям сделок, оффшорные компании становились собственниками зерна после его полной оплаты на основании документов, предоставленных продавцом в банк покупателем. Но денег ГПЗКУ так и не получила. Как только были получены разрешения на экспорт зерна, ячмень был погружен на суда, которые отплыли в Саудовскую Аравию. Морским агентом для судов являлась фирма "АТИС" Федорычева.

Убытки составили 60 млн долларов.

Федорычев подозревается по ч.3 ст.369, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3ст.27, ч.3 ст.209 УК Украины.

НАБУ высылало подозрения сначала самостоятельно, а потом через Министерство юстиции, но Монако отказалось вручить их Федорычеву, поскольку инкриминированные ему преступления не подлежат уголовной ответственности по законодательству княжества. Бюро также делало запросы в Италию (у Федорычева там есть замок Torre del Gallo) и Францию, но получило ответ, что бизнесмена в этих странах нет.

Прокурор во время судебного заседания заявил, что НАБУ приняло все возможные меры, предусмотренные законодательством и международными договорами, для вручения Федорычеву письменного уведомления о подозрении, поэтому он должен считаться подозреваемым.

Суд согласился с позицией прокурора и санкционировал задержание Федорычева.

Напомним, Федорычев - бывший владелец московского "Динамо" и "Ростова". Его компания Fedcominvest спонсирует ФК "Монако".