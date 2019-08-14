Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Депутат Рабинович отказался переходить на украинский язык
Депутат Рабинович отказался переходить на украинский язык
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
Зеркаль решила уволиться из МИДа
Зеркаль решила уволиться из МИДа
ГлавнаяПолитика

Двум топ-менеджерам ДТЭК выдвинули подозрения в деле "Роттердам+"

Одному из них суд уже избрал меру пресечения в виде залога на 10 млн грн.

Двум топ-менеджерам ДТЭК выдвинули подозрения в деле "Роттердам+"
Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро завело дела на двух топ-менеджеров компании "ДТЭК", которая принадлежит Ринату Ахметову. Одному из них суд уже избрал меру пресечения в виде залога на 10 млн грн.

Об этом сообщает Громадське.

Согласно сообщению, 14 августа суд избрал меру пресечения для генерального директора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лесного в виде залога 10 млн грн.

Кроме этого подозреваемым объявили еще одного топ-менеджера компании - директора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха. Ему заседание суда пока еще не назначили.

Отметим, что менеджеров "ДТЭК" подозревают в нанесении государству ущерба на общую сумму 18,87 млрд грн из-за введения формулы расчета стоимости тепловой энергии, известной как "Роттердам+".

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу "Роттердам +", среди которых два менеджера компании ДТЭК.

Ранее Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила экономическую обоснованность украинской методологии ценообразования на уголь. "Выбор маркерной цены является правильным, индекс API-2 является прозрачным и соответствует показателям цены импортного паритета для угля в Украине", - говорится в пресс-релизе Euracoal, опубликованном на ее веб-сайте 21 сентября 2018 года.

Законность и экономическая обоснованность формулы "Роттердам+" была также подтверждена экспертизой Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. В декабре 2017 года экспертиза была назначена судом. Экспертиза подтвердила обоснованность формулы, а также установила, что методика расчета была законной. Формула является следствием Директивы ЕС 2009/72/ЕС от 13 июля 2009 года, договора о членстве Украины в Энергетическом сообществе, Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, рекомендаций Антимонопольного комитета Украины от 17 сентября 2015 года.

Директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины, академик Валерий Геец в интервью газете "Украина молодая" утверждал, что проведенное Институтом по заказу НАБУ исследование не подтвердило, что частные угледобывающие предприятия получали сверхприбыль в результате использования формулы "Роттердам+".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также