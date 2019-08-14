Зеленский в октябре собирается в Японию

Президент будет наблюдать за коронацией императора Нарухито.

Президент Владимир Зеленский в октябре собирается посетить Японию.

Об этом сообщил "Интерфаксу-Украина" заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

В рамках визита планируется встреча президента Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсуждение ситуации на востоке Украины.

Также он намерен принять участие в традиционной церемонии коронации императора Нарухито. Она состоится 22 октября 2019 года.

На церемонии Сокуирё-сэйдэн-но ги будут присутствовать представители 195 стран, общее число гостей как из Японии, так и из-за рубежа, составит 2500 человек.

Формальная церемония вступления Нарухито на престол прошла 1 мая.

Напомним, что президенты Украины летали в Японию на переговоры в 2016 году (Порошенко), 2011 году (Янукович), 2005 году (Ющенко) и 1995 году (Кучма).