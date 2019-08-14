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"Слуга народа" так и не получила предложений по формированию коалиции

Переговоры с "Голосом" так и не произошли. 

"Слуга народа" так и не получила предложений по формированию коалиции
Фото: EPA/UPG

Президентская партия "Слуга народа" пока так и не получила никаких официальных предложений относительно формирования коалиции. Об этом сообщил лидер партии Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина". 

"Официальных предложений от наших коллег по парламенту относительно коалиции политической партии "Слуга народа" пока ещё не поступало", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Напомним, еще 21 июля, президент Владимир Зеленский пригласил Святослава Вакарчука к разговору о формировании коалиции "Слуги народа" и "Голоса" в Верховной Раде IX созыва.

22 июля Дмитрий Разумков намекнул, что "Слуге народа" не нужна коалиция, однако она возможна с "Голосом". Однако политсила Вакарчука так и ничего не ответила на это заявление. 

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