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Разумков: "Слуга народа" готова обсуждать предложения оппозиции по комитетам

"У нас тоже есть достаточно людей, которые могут быть там представлены"

Разумков: "Слуга народа" готова обсуждать предложения оппозиции по комитетам
Фото: Анна Стешенко

Фракция "Слуги народа" в Верховной Раде готова обсуждать вопросы избрания главами комитетов по вопросам бюджета, регламента и свободы слова представителей оппозиции. 

Об этом перед заседанием подготовительной группы Верховной Рады нового созыва заявил глава партии "Слуга народа", вероятный спикер нового парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент LB.ua.

"Сегодня на группе мы будем обсуждать вопросы: количества комитетов, а также предмета их ведения. Возможно, перейдём к другим вопросам, если успеем", - заявил он. 

Комментируя требования оппозиции отдать им названные выше комитеты, Разумков отметил, что эти вопросы будут рассмотрены в ходе дискуссии.

"29 августа мы увидим - готов ли к этому будет парламент. У нас тоже есть достаточно людей, которые могут быть там представлены", - добавил он.

Напомним, что первое заседание подготовительной группы 9 августа. На нем было принято решение, что Верховная Рада нового созыва начнет работу 29 августа. Кроме того, "Слуга народа" озвучила на нем предложение сократить количество комитетов до 22-х.

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