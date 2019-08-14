Фото: Квартал 95 "Зеленский" с "Богданом"

В Одессе 13 августа состоялся концерт "Квартала 95", на котором впервые показал пародию на президента Владимира Зеленского. Раньше он был ведущим артистом шоу, теперь его пародирует актер Юрий Великий.

Концерт состоялся на Морском вокзале в Одессе, в эфире его покажут на День Независимости, пишет "Радио Свобода".

Во время концерта шутили в том числе и над Владимиром Зеленским, и над главой Офиса президента Андреем Богданом. Артисты "Квартала" обыграли, как последний постоянно подсказывает главе государства: "Он единственный человек в окружении, кто может себе позволить смотреть президенту прямо в ухо".

Досталось и предыдущему президенту Петру Порошенко, Юлии Тимошенко, мэру Киева Владимиру Кличко.

"Я бы слетал на Бали, говорят там хорошо", - говорит Евгений Кошевой в роли Кличко. "Ребята, Мальдивы, какие Бали? Вы же богатые люди, можете себе и Одессу позволить", - шутит в ответ Юрий Великий в образе Зеленского.

"Нынешний президент вообще не «по девочкам». Он сейчас в основном «по таможенникам», полиции, все такое", - шутят в шоу позже.

«Нинішній президент не по дівчатах взагалі...» – студія «Квартал 95» жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 13, 2019

"Я когда волнуюсь, то начинаю шутить. Нет, не как в «Квартале». Там я сначала шутил, потом волновался", - говорит пародист Зеленского в скетче с канцлером германии Ангелой Меркель.

Пародія на Ангелу Меркель та Володимира Зеленського у виступі студії "Квартал 95" pic.twitter.com/i6QZiPAI44 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 13, 2019

Напомним, действующий президент Украины Владимир Зеленский вплоть до второго тура выборов снимался в концертах собственной студии "Квартал 95". После инаугурации глава государства также выходил на сцену проекта "Лига смеха", чтобы поприветствовать зрителей и передать право вести программу своему коллеге Евгению Кошевому.

26 июля Зеленский приезжал в Одессу с неофициальным визитом на концерт "Лиги смеха".