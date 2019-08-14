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"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
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"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского

Эфир покажут на День независимости.

&quot;Зеленский&quot; с &quot;Богданом&quot;
Фото: Квартал 95
"Зеленский" с "Богданом"

В Одессе 13 августа состоялся концерт "Квартала 95", на котором впервые показал пародию на президента Владимира Зеленского. Раньше он был ведущим артистом шоу, теперь его пародирует актер Юрий Великий.

Концерт состоялся на Морском вокзале в Одессе, в эфире его покажут на День Независимости, пишет "Радио Свобода".

Во время концерта шутили в том числе и над Владимиром Зеленским, и над главой Офиса президента Андреем Богданом. Артисты "Квартала" обыграли, как последний постоянно подсказывает главе государства: "Он единственный человек в окружении, кто может себе позволить смотреть президенту прямо в ухо".

Досталось и предыдущему президенту Петру Порошенко, Юлии Тимошенко, мэру Киева Владимиру Кличко.

"Я бы слетал на Бали, говорят там хорошо", - говорит Евгений Кошевой в роли Кличко. "Ребята, Мальдивы, какие Бали? Вы же богатые люди, можете себе и Одессу позволить", - шутит в ответ Юрий Великий в образе Зеленского.

"Нынешний президент вообще не «по девочкам». Он сейчас в основном «по таможенникам», полиции, все такое", - шутят в шоу позже.

"Я когда волнуюсь, то начинаю шутить. Нет, не как в «Квартале». Там я сначала шутил, потом волновался", - говорит пародист Зеленского в скетче с канцлером германии Ангелой Меркель.

Напомним, действующий президент Украины Владимир Зеленский вплоть до второго тура выборов снимался в концертах собственной студии "Квартал 95". После инаугурации глава государства также выходил на сцену проекта "Лига смеха", чтобы поприветствовать зрителей и передать право вести программу своему коллеге Евгению Кошевому.

26 июля Зеленский приезжал в Одессу с неофициальным визитом на концерт "Лиги смеха".

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