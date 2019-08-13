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На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым

Президент попросил и.о. главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня уволиться по собственному желанию.

На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым

На должность главы Николаевской областной государственной администрации претендует 31-летний житель Николаева Владислав Комнин.

Его декларация как кандидата на этот пост появилась в базе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, пишут НикВести.

Согласно документу, Владислав Комнин живет в Николаеве. В декларации нет информации о его семье, недвижимом/движимом имуществе, автомобилях, владении фирмами либо ценными бумагами.

В своей декларации он указал, что у него есть 485 тысяч долларов, которые он хранит в британском банке Lloyds Bank Plc. Также у него есть криптовалюта на общую сумму в 47,5 миллионов гривен: 102 единицы Биткоина – около 1,1 миллиона долларов, 2 тысячи 964 единицы Эфириума (это около 600 тысяч долларов), а также 1 миллион единиц Трона и 40 тысяч единиц Рипла.

Помимо этого Владислав Комнин должен 360 тысяч долларов некой гражданке Ирине Ордынской, а также имеет кредит в Приватбанке на 390 тысяч гривен.

Кандидат на должность ОГА также отметил, что он является членом общественной организации "Украинского геральдического общества2 и имеет авторские права на 15 научных трудов.

В соцсетях удалось найти одного Владислава Комнина из Николаева. Он указал в своем профиле, что живет в Одессе и работает в Dragon Rock Capital S.A., получил юридическое образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и университете Эдинбурга.

В 2016 году на конкурс на должность заместителя главы Николаевской ОГА по вопросам децентрализации выдвигалась некая Лариса Комнина, пишет Преступности.Нет. Выиграл конкурс тогда соратник Алексея Савченко Александр Кушнир. Комнина является соучредителем вместе с Александром Шанайцей фирмы "НДСК (Николаевский домостроителный комбинат)". Шанайца – депутат Николаевского городского совета от "Блока Петра Порошенко".

В Украинском геральдическом обществе, если верить его сайту, нет Вячеслава Эдуардовича Комнина, но есть Вячеслав Эдуардович Телипко, который представляет Николаевскую область. Телипко 31 год, он также получил юридическое образование у КНУ имени Т. Шевченко и учился в Великобритании.

Как сообщает издание Инше.ТВ, на Владислава Телипко подавали в суд по обвинению в плагиате его научных трудов по праву.

Предыдущий глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с занимаемой должности еще 22 апреля. Однако президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении чиновника только 11 июня.

Тогда же, 11 июня, Владимир Зеленский назначил Вячеслава Боня  временно исполняющим обязанности главы Николаевской областной государственной администрации.

С тех пор команда президента занялась поиском кандидатуры на должность нового главы ОГА. В частности николаевец, четвертый номер в списке партии "Слуга народа" Давид Арахамия, просил пользователей Facebook предлагать кандидатуры на должность николаевского губернатора.

В свою очередь во время визита в Николаев 17 июля президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию и сравнил с бандитами чиновников области.

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