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​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту

"Я верю в желание Зеленского сделать лучше, но он двигается в ловушку".

​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту

Роман Бессмертный, которого президент Владимир Зеленский вывел из переговоров в Минске, считает, что глава государства в своем желании прекратить войну при помощи Владимира Путина сам себя загоняет в ловушку.

Об этом он сказал в эфире "24 канала", комментируя свое отстранение от переговоров в Минске.

"Я честно выступал в роли человека, который пытался подсказывать. Ну а как бы вы поступили, если бы видели, что люди немножко не понимают ситуацию. Когда я видел позицию президента, где он говорил: нужно делать первое, второе, я ему говорил честно: я не верю им, я знаю, что они не будут этого делать", - сказал Бессмертный.

"Я верю в честное желание Зеленского сделать лучше, но он, к сожалению, двигается в ловушку. Он просто не понимает, с кем имеет дело. Это его сознательное убеждение, что Путин может быть каким-то союзником. Он выглядит в этом противостоянии как мышь, которая доверилась коту. Этот кот поиграется с ней, а потом накажет", - добавил он.

По его мнению, такая позиция и послужила причиной увольнения из ТКГ.

"Что послужило причиной увольнения, здесь тайны нет. Этому послужила моя публичная позиция стосовно тактики действий и на линии разграничения, и в переговорной группе", - объяснил Бессмертный.

Напомним, Бессмертный присоединился к ТКГ 9 июля, он сменил в группе бывшего посла Украины в США Александра Моцика. Уже 13 августа его оттуда вывели.

В 2015-2016 годах Бессмертный уже был представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Он покинул должность из-за разногласий с тогдашним президентом Петром Порошенко.

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