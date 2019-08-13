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Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве

Суд установил, что Роман Труба нарушил требования ЗУ "О государственной службе".

Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве
Роман Труба
Фото: Макс Требухов

Владимира Тимошко, директора Территориального управления Госбюро расследований в Полтаве, который был уволен Романом Трубой еще 25 мая 2019 года, восстановят в должности. Соответствующее решение Харьковского окружного административного суда обнародовано и внесено в Единый реестр судебных решений вчера, 12 августа 2019 года, пишут "Українські новини". 

Суд установил, что уведомление об увольнении Тимошко от 21 мая 2019 года поступило в территориальное управление 23 мая 2019 года. Таким образом Роман Труба нарушил требования ЗУ "О государственной службе", по которым письменное уведомление об увольнении госслужащий должен был получить не позднее, чем за 7 календарных дней.

Кроме того, говорится в решении суда, письмо-уведомление, отправленное Романом Трубой в Полтавское ТУ ГБР, не содержало оснований для увольнения Тимошко. В нем шла речь только о том, что цитируем "профессиональный уровень является недостаточным для организации деятельности подведомственного территориального управления, что стало причиной провальной ситуации в ряде важных направлений работы, в частности – организации работы с кадрами". Доказательства этому, однако, предоставлены не были.

Суд счел эти основания недостаточными для увольнения директора Территориального управления ГБР в Полтаве и отменил действие приказа об увольнении.

Кроме того, суд обязал директора ГБР в дальнейшем воздержаться от принятия решений об увольнении Владимира Тимошко с должности без согласования с первым заместителем и заместителем директора ГБР, ссылаясь на ч.2 ст. 12 ЗУ "О Государственном бюро расследований".

Отметим, что это – не первый случай нарушения действующего законодательства Романом Трубой. Ранее СМИ писали о ряде уголовных производств касательно директора ГБР, где его обвиняли в коррупции, невыполнении решений суда и служебной халатности.

Как сообщалось ранее, Роман Труба фигурирует в нескольких уголовных делах, расследуемых Нацполицией. Речь идет о производствах по ст. 382 УКУ - невыполнение судебного решения (касательно принятия единоличного решения по кадровым вопросам) и ст. 367 – служебная халатность (касательно того, что так и не была создана Дисциплинарная комиссия).

Также уголовное дело против Романа Трубы по решению суда откроет Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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